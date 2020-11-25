Казанские перевозчики проверят видео с водителем автобуса, «залипшим в телефоне»

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Ассоциация АТП РТ проверит видео с водителем автобуса, уткнувшимся в телефон во время движения. В соцсетях утверждают, что ролик снят в казанском автобусе 22-го маршрута.

«Из видео невозможно установить, где и в каком именно автобусе велась данная съемка. Также нельзя установить, когда были сделаны данные кадры — сегодня или два года назад», — отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Он обратился к автору ролика с просьбой прислать полный ролик на почту ассоциации, чтобы установить личность водителя.

Напомним, сегодня в соцсетях стали возмущаться водителем автобуса, который «залипал в телефоне» во время движения.