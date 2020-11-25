Казанцы возмутились смотрящим в телефон водителем автобуса

В соцсетях казанцы пожаловались на водителя автобуса, который слишком много внимания уделял телефону прямо во время поездки.

«Очень важные дела были сегодня у водителя 22-го маршрута. Залипал в телефоне», — написал автор видео.

В комментариях тут же поддержали жалобу. Кто-то рассказал, что водитель другого маршрута регулярно смотрит сериалы на планшете, другие добавили, что подобное происходит и в такси.

Однако некоторые пользователи обратили внимание автора видео, что необходимо высказывать все водителю на месте, а не выкладывать анонимные жалобы в интернет.

Вспомнили и о погибшей сегодня утром под колесами автобуса студентке из Венгрии. В МВД сообщили, что водитель обгонял коллегу и не остановился на пешеходном переходе.