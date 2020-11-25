США и Румыния провели совместные учения

Войска США на несколько часов перебросили по воздуху в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) ради стрельб на побережье Черного моря.

Учения проходили 19 ноября. Установки перенесли с авиабазы Рамштайн в Германии. Сразу же после мероприятий расчеты увезли обратно на самолетах С-130 Hercules, рассказал портал DVIDS.

Фото: pixabay.com

Совместные учения США и Румынии журнал Forbes назвал «ракетным сюрпризом» для российской группировки в Крыму. По мнению авторов статьи, стрельбы показали «восстановление огневой мощи» американской армии, поскольку с 2006 года у Пентагона не было таких РСЗО в Европе.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Вчера американский военный корабль «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края.

