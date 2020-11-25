Посуточная аренда жилья в новогодние праздники в Казани обойдется дороже по сравнению с прошлым годом

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

В этом году большинство стран закрыто для туристов, поэтому путешествие по России самый актуальный способ встретить Новый год «не дома». Новогодние каникулы, самый пиковый сезон посуточной аренды.

По данным аналитиков «Циан», на сегодняшний день доступно около 13,4 тыс. квартир в городах-миллионниках для посуточной аренды. Так, количество предложений посуточной аренды в Казани возросло на 27%, а прирост цен составил 1% (5,27 тыс. рублей в 2020 году и 5,32 тыс. рублей в 2021 году).

Такой рост как спроса, так предложения на посуточное жилье объясняется отсутствием жестких ограничительных мер.

При этом в Москве и в Санкт-Петербурге отмечено снижение объема предложения квартир. Это связано как с ограничительными мерами на развлекательные мероприятия, так и снижением туристического потока.

Все это мотивирует собственников пересматривать стратегию пассивного заработка в сторону долгосрочной аренды. Отсюда и вывод: чем меньше предложений, тем выше цена. Самые высокие цены установятся в период с 31 декабря по 2 января, считают аналитики.

Встреча Нового года на море обойдется в 8,8 тыс. рублей, что на 24% дороже по сравнению с предыдущем годом. Тройку самых дорогих курортных городов замыкают: Сочи — 10,14 тыс. рублей, Геленджик — 7,63 тыс. рублей и Севастополь — 6,81 тыс. рублей.

Для любителей Европы хорошей альтернативой станет Калининград, но проживание обойдется в 5,6 тыс. рублей за сутки, дороже на 13% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для ценителей новогодней сказки празднование Нового года окажется тоже более дорогим. Поездка в Великий Устюг на родину Деда Мороза обойдется в 5,1 тыс. рублей (на 40% дороже), катание на оленях в Мурманске в 4,8 тыс. рублей (дороже на 10%).

Стоит отметить, что в остальных регионах из-за резкого скачка предложений по аренде жилья — Челябинске (69%), Ростове-на-Дону (66%) и Волгограде (66%) — цены будут соизмеримы ценами прошлого года и даже ниже.

Напомним, что по данным аналитиков стоимость аренды загородной недвижимости на Новый год в Казани выросла на 20%.

