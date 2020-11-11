В Казани цена аренды коттеджа на Новый год выросла на 20%
Стоимость аренды загородной недвижимости на Новый год в Казани выросла на 20%, подсчитали аналитики.
В Москве специалисты «Авито Недвижимость» также заметили рост цен на аренду коттеджей и особняков. А вот в Подмосковье цены наоборот опустились. В Санкт-Петербурге и Уфе стоимость аренды осталась на прежнем уровне, передает «Российская газета».
Рост цен в Казани выглядит любопытно при условии, что предыдущее исследование показало: спрос на бронирование жилья в столице Татарстана упал в четыре раза по сравнению с прошлым годом.АналитикаНедвижимостьОбщество Татарстан
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