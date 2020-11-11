Новости аналитики

21:32 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

В Казани цена аренды коттеджа на Новый год выросла на 20%

20:03, 11.11.2020
В Казани цена аренды коттеджа на Новый год выросла на 20%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Стоимость аренды загородной недвижимости на Новый год в Казани выросла на 20%, подсчитали аналитики.

В Москве специалисты «Авито Недвижимость» также заметили рост цен на аренду коттеджей и особняков. А вот в Подмосковье цены наоборот опустились. В Санкт-Петербурге и Уфе стоимость аренды осталась на прежнем уровне, передает «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рост цен в Казани выглядит любопытно при условии, что предыдущее исследование показало: спрос на бронирование жилья в столице Татарстана упал в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

АналитикаНедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок