В Набережных Челнах завершился капитальный ремонт двух детских культурно-образовательных объектов

В Набережных Челнах завершен капитальный ремонт детской музыкальной школы №6 им. Салиха Сайдашева и детской школы театрального искусства. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественность города.

Как отметил на осмотре музыкальной школы мэр Челнов Наиль Магдеев, «приобщать к ее величеству музыке в плохом здании нельзя». По его словам, в городе таких культурных объектов, как отремонтированные учреждения, должно становиться больше.

Фото: nabchelny.ru

На сегодняшний день в Челнах в детской школе театрального искусства занимаются более 500 детей в возрасте от 5 до 17 лет. В учреждении действует пять отделений: русское театральное, татарское театральное, хореографическое, музыкальное и театр моды.

Напомним, что в этом месяце в Набережных Челнах завершился капитальный ремонт молодежного центра «Шатлык».



Татьяна Демина