Жительница Казани лишилась более 803 тысяч рублей, желая быстро и легко заработать деньги

В Казани 40-летняя женщина лишилась более 803 тыс. рублей, устроившись на работу, занимающую 15—20 минут в день с зарплатой от 4 до 7 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД РФ.

Работу с легким и быстром заработком пострадавшей предложила по телефону девушка, которая представилась сотрудницей международной компании. В дальнейшем мошенники получили доступ к мобильному банку женщины.

Позже злоумышленники заявили пострадавшей, что та должна оформить кредит для получения заработанной ей суммы. После выполнения женщиной условий незнакомцев, банк заблокировал все карты женщины и удалил логин и пароль ее мобильного банка.

Фото: pixnio.com

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, что за 10 месяцев 2020 года в Татарстане зафиксировано порядка 9 тысяч краж с банковских карт и мошенничеств, что выше на 55% по сравнению с прошлым годом.



Татьяна Демина