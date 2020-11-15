В Татарстане раскрывается каждая десятая кража денег с банковских карт

За 10 месяцев 2020 года в Татарстане зафиксировано порядка девяти тысяч краж с банковских карт и мошенничеств, что выше на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД РТ Эдуард Габдрахманов.

По словам спикера, раскрывается каждое десятое преступление. Татарстан в сравнении с другими регионами «работает активнее», однако в раскрытии такие преступления сложнее.

«Несмотря на то что мы ежегодно увеличиваем количество расследованных преступлений, количество совершенных растет быстрее. Ресурсы нашим министерством задействованы колоссальные. Просто практически каждый сотрудник, который раскрывает эти преступления, работает в режиме постоянных командировок. [...] Приходится выезжать в командировки от Калининграда до Владивостока, ведь преступники сейчас сидят не в одном городе», — рассказал Габдрахманов в интервью Андрею Кузьмину.

Ранее сообщалось, что пандемия незначительно повлияла на рост краж денег с банковских карт.