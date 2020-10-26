В Казани на участке второго этапа БКК завершили монтаж резервуаров ливневых очистных сооружений

В Казани завершили монтаж резервуаров ливневых очистных сооружений на втором этапе строительства Большого Казанского кольца (БКК). Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



Всего за прошедшую неделю на БКК проложено более 100 погонных метров труб ливневой канализации. Уложен верхний слой асфальта на площади 3 175 «квадратов».

На участок завезли 1,1 тыс. тонн инертных материалов и вывезли 1,3 тыс. куб. м непригодного грунта и мусора. На тротуаре и зеленой зоне насыпали 3,8 тыс. куб. метров земли.



tatarstan.ru (архив)

Напомним, что к 19 октября на участке второго этапа БКК завершили гидроизоляцию очистных сооружений.

