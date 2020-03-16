В Казани построят новый мост через Ноксу

В этом году в Казани построят новый железобетонный мост через реку Ноксу, сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

Начнется строительство в мае, стоимость проекта составит 102 млн рублей.

Новый мост позволит полностью исключить подтопление жилых массивов Салмачи и Вишневка и автомобильной дороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.

Длина моста составит 35 метров, длина пролетного строения — 28 метров, ширина — 13 метров.

Подходы к мосту с учетом примыканий со стороны улиц Камышлы и Жемчужной составят 427 метров. На всем протяжении моста будет освещение.

Также на нем предусмотрено строительство тротуаров шириной 1,5 метра. После завершения строительства будет убрана дамба с водопропускными трубами, а также расширено русло реки Ноксы.

Сейчас жилые массивы Привольный и Вишневка с городом соединяет одна дорога, которая проходит по дамбе с водопропускными трубами через Ноксу. В настоящее время дамба находится в аварийном состоянии.