В Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта

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Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.



Примерная скорость движения составит 70 км/ч, протяженность дороги — 4 180 метров. Трасса на своем протяжении имеет 9 углов поворота.



Ранее сообщалось, что на строительство Вознесенского тракта в Казани направят 17 млрд рублей. Новая магистраль будет проложена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность дороги должна составить 10 км. Предполагается, что она соединит Аметьевскую магистраль с трассой М-7.