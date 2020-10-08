Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта

10:42, 08.10.2020
В Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта
Фото: скриншот

Исполком Казани утвердил проект планировки первого участка Вознесенского тракта от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Примерная скорость движения составит 70 км/ч, протяженность дороги — 4 180 метров. Трасса на своем протяжении имеет 9 углов поворота.

Ранее сообщалось, что на строительство Вознесенского тракта в Казани направят 17 млрд рублей. Новая магистраль будет проложена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность дороги должна составить 10 км. Предполагается, что она соединит Аметьевскую магистраль с трассой М-7.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также