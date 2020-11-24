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В Татарстане задержали браконьера, подстрелившего зайца

13:51, 24.11.2020 2
В Татарстане задержали браконьера, подстрелившего зайца
Фото: Виктор Юлин / wikimedia.org

В Татарстане инспекторы Госкомитета по биоресурсам и полиция задержали браконьера. В его машине они нашли тушку зайца-русака.

Также в машине местного жителя лежали гладкоствольное двуствольное ружье ИЖ-43, 12 патронов и окровавленный нож, сообщает пресс-служба комитета.

Фото: pixabay.com

Специалисты заметили УАЗ нарушителя неподалеку от села Крынды Агрызского района. Внедорожник попытался уйти от встречи с лесниками через поле. Машину удалось остановить уже в селе.

За незаконную охоту браконьеру грозит уголовная ответственность.

Напомним, в августе в Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием также занялась полиция.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:03
    Уже больше пяти лет не дают охотиться на зайца! Сколько же можно охотников лишать такой возможности. Среди русака уже мор пошёл из-за повышения численности. Не удивительно, что некоторые не удержавшись рискуют.
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  • Анонимно 16:50
    За тушку зайца калечить жизнь человека!? О времена, о нравы!...
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