В Татарстане задержали браконьера, подстрелившего зайца
В Татарстане инспекторы Госкомитета по биоресурсам и полиция задержали браконьера. В его машине они нашли тушку зайца-русака.
Также в машине местного жителя лежали гладкоствольное двуствольное ружье ИЖ-43, 12 патронов и окровавленный нож, сообщает пресс-служба комитета.
Специалисты заметили УАЗ нарушителя неподалеку от села Крынды Агрызского района. Внедорожник попытался уйти от встречи с лесниками через поле. Машину удалось остановить уже в селе.
За незаконную охоту браконьеру грозит уголовная ответственность.
Напомним, в августе в Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием также занялась полиция.
комментарии