В Татарстане задержали браконьера, подстрелившего зайца

Фото: Виктор Юлин / wikimedia.org

В Татарстане инспекторы Госкомитета по биоресурсам и полиция задержали браконьера. В его машине они нашли тушку зайца-русака.

Также в машине местного жителя лежали гладкоствольное двуствольное ружье ИЖ-43, 12 патронов и окровавленный нож, сообщает пресс-служба комитета.

Фото: pixabay.com

Специалисты заметили УАЗ нарушителя неподалеку от села Крынды Агрызского района. Внедорожник попытался уйти от встречи с лесниками через поле. Машину удалось остановить уже в селе.

За незаконную охоту браконьеру грозит уголовная ответственность.

Напомним, в августе в Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося. Расследованием также занялась полиция.

