До Нового года оформить годовую подписку СберПрайм можно всего за 999 рублей

Семейство подписок на сервисы экосистемы Сбер для повседневной жизни было представлено на Сбер Конф наряду с новым брендом и другими новинками.

Базовая подписка СберПрайм — возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить, оценочная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год.

Стоимость СберПрайм — 199 рублей в месяц, и первые 30 дней бесплатно.

До конца 2020 действуют специальные условия на годовую подписку — всего 999 рублей в год.

Регулярная же цена годовой подписки на базовый СберПрайм начиная с 2021 года составит не более 1990 рублей в год, а возможно, и меньше.

СберПрайм дает своему обладателю возможность без дополнительной оплаты пользоваться рядом сервисов, а также получить специальные условия и скидки при приобретении других продуктов и услуг экосистемы Сбера.

В подписку входит:

более 20 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки «Оkko-ЛАЙТ» в онлайн-кинотеатре Оkko (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 руб. в год), а также скидка 15% на покупку других фильмов;

доступ к более 40 млн композиций без рекламы в СберЗвуке (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 169 руб. в месяц);

доставка продуктов из популярных магазинов («Ашан», «Метро», «ВкусВилл», «Лента» и многих других уже в 115 городах России) в СберМаркете (без подписки на СберПрайм доставка в СберМаркете стоит 158 рублей);

30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;

скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

скидка 10% на заказ такси «Ситимобил»;

скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Клиенты автоматически получают выгоду от подписки СберПрайм к каждому сервису, авторизуясь через Сбер ID, то есть клиенту теперь не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе.

Единый Сбер ID делает клиентский опыт намного более комфортным.

Подключить или управлять подпиской можно на сайте www.sber.ru, а также в приложении «СберБанк», с октября подключить СберПрайм можно в отделениях банка. Подписка оплачивается банковской картой, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»