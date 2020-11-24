Исследование: в Казани более развиты сервисы по аренде самокатов

Фото: wikipedia.org/ Юля Камойлик

В Казани можно воспользоваться 1,1 тыс. электросамокатами и 95 обычными. В столице Татарстана не развит велошеринг (сервис проката велосипедов), говорится в исследовании института территориального планирования «Урбаника», посвященного индустрии вело- и самокат-шеринга.

Больше всего услуги проката развиты в Москве — здесь находится 52% транспортных средств, которые можно арендовать. Число доступных для проката электросамокатов превышает 3,8 тысячи, обычных — 1,1 тысячи, тогда как велосипедов почти 5,3 тысячи обычных и всего 209 с электромотором.



Фото: realnoevremya.ru

Сервисы по аренде электросамокатов развиты в Санкт-Петербурге. Здесь можно взять на прокат более 4,6 тысячи таких транспортных средств, 84 обычных самоката и лишь 500 велосипедов. Доминируют в прокате самокаты в Екатеринбурге и Уфе.



Как отметили авторы исследования, количество самокатов в российских сервисах проката превысило количество велосипедов, передает РБК.



В начале ноября мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя, который катался на электросамокате в нетрезвом состоянии.

