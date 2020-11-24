В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 191 ДТП

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

В Казани за минувшие сутки зарегистрировали 191 ДТП. Из них две аварии с пострадавшими — столкновение машин.

В результате ДТП погиб водитель, еще три водителя получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях и водителям, и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах. Автолюбителям не нужно превышать скорость, выбирать опасные маневры. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минувшим вечером в столице Татарстана приступили к ночной уборке снега. В работах задействовали 161 единицу спецтехники и 33 работников.

Татьяна Леухина