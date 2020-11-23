В Казани приступили к ночной уборке снега на дорогах

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Казани приступили к ночной уборке снега. В работах по очистке дорог задействованы 33 работника и 161 единица спецтехники, в частности комбинированные дорожные машины и тракторные щетки.

К работам по расчистке дорог приступили после снижения потока автомобилей. В частности, в Вахитовском и Приволжском районах города спецтехника появилась в 20:30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В первую очередь от снега очищают дороги с самой большой нагрузкой движения. Затем их обрабатывают противогололедным материалом. На тротуарах снег убирают утром.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В зимнем сезоне 2020—2021 годов для очистки казанских дорог от снега планируют задействовать 596 единиц спецтехники. Общая площадь городской территории, на которой необходимо расчищать снег составляет 21 млн кв. метров: 4 млн кв. метров — тротуары, 17 млн кв. метров — дороги.

Напомним, что ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило о метели в республике днем 24 ноября.

Татьяна Демина