В Татарстане посадили бизнесмена из Армавира за попытку подрыва Infiniti в Лениногорске

Фото: "Реальное время"

8,5 года колонии строгого режима получил по приговору Лениногорского суда РТ 62-летний Михаил Галкин, ранее судимый директор армавирского ООО «Гамми». Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению его жалобы по делу об установке гранаты на чужую Infiniti, передает журналист «Реального времени».



Заседание апелляционной инстанции было отложено по ходатайству нового защитника, просившего предоставить дополнительное время на подготовку. Сам Галкин по видеоконференцсвязи заявил ходатайство о предоставлении ему полного протокола заседаний Верховного суда по его делу.

В августе текущего года горсуд признал Галкина виновным в покушении на убийство трех человек общеопасным способом, в попытке уничтожения автомобиля и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Судом установлено, что в ночь на 14 октября 2019-го в Лениногорске обвиняемый установил под днищем иномарки знакомых осколочную гранату Ф-1. К счастью, устройство не сработало, и при после остановки Infiniti у мечети «Ихлас» потерпевшие обнаружили источник угрозы. 18 октября Галкин был арестован.

На следствии в качестве мотива преступления обсуждался конфликт между обвиняемым и его бывшим работодателем-бизнесменом, который, по мнению арестованного, задолжал ему около 1 млн рублей.

Детали дела — в материале «Реального времени».