Трамп заявил, что передача власти не означает согласие с итогами выборов

Решение о начале процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA), не значит, что президент США Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Он и его команда будет продолжать судебные разбирательства для пересмотра результатов голосования. Трамп написал, что президентские выборы 2020 года стали «самыми коррумпированными выборами в американской политической истории».

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”.