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Трамп заявил, что передача власти не означает согласие с итогами выборов

08:23, 24.11.2020
Трамп заявил, что передача власти не означает согласие с итогами выборов
Фото: pixabay.com

Решение о начале процесса передачи власти кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA), не значит, что президент США Дональд Трамп согласился с результатами прошедших выборов. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Он и его команда будет продолжать судебные разбирательства для пересмотра результатов голосования. Трамп написал, что президентские выборы 2020 года стали «самыми коррумпированными выборами в американской политической истории».

Ранее кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден приступил к формированию своей администрации.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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