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О драмтеатре Альметьевска и пейзажи республики: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 ноября

20:00, 23.11.2020
О драмтеатре Альметьевска и пейзажи республики: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 ноября
Фото: Instagram.com/albertrakhmatullin9592

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов провел в своем Instagram прямой эфир с директором Альметьевского татарского государственного драматического театра Фаридой Исмагиловой, а также поделился последними новостями из жизни Альметьевска.

В Ютазинском районе РТ сегодня прошло заседание исполнительного комитета по вопросам жизнедеятельности района, где были рассмотрены вопросы о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Фотографией с мероприятия поделился глава муниципалитета Аяз Шафигуллин.

С пожеланиями подписчикам «Хәерле иртә!» сегодняшний день в Instagram начал глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин. Он поделился фотографией замерзшего водоема.

Доброго утра татарстанцам пожелал и глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин. Его Instagram-аккаунт пополнился фотографией осеннего пейзажа.

Традиционное «Хәерле иртә!» своим подписчикам в Instagram пожелал также глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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