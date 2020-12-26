Список персон

Исмагилова Фарида Багисовна

Культура

Общая информация

Родилась 1 января 1959 года в д. Каралсалы Азнакаевского района РТ.

Образование

1985 г. — окончила исторический факультет Казанского государственного университета.
2001 г. — окончила Институт повышения квалификации работников образования.
2006 г. — окончила Академию стандартизации, метрологии и сертификации.

Трудовая деятельность

1977-1979 гг. — директор городского парка культуры и отдыха, г. Альметьевск.
1979-1983 гг. — председатель профкома Альметьевского техникума советской торговли.
1983-1985 гг. — организатор внеклассной работы Нижнемакталинской школы №1.
1985-1987 гг. — учитель истории в Нижнемакталинской средней школе №2.
1987-1989 гг. — методист гороно г. Альметьевска.
1989-1991 гг. — инспектор гороно г. Альметьевска.
1991-2005 гг. — заместитель директора татарской гимназии, г. Альметьевск.

С 2007 г. — директор государственного автономного учреждения культуры РТ «Альметьевский татарский государственный драматический театр».

Заслуженный учитель РТ (2001 г.).
Заслуженный работник культуры РТ (2013 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, ул. Ленина, 37
  • Телефон: (8553) 45-46-99
  • Email: dramteatr-52@mail.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2020

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