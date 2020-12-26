Исмагилова Фарида Багисовна
Общая информация
Родилась 1 января 1959 года в д. Каралсалы Азнакаевского района РТ.
Образование
1985 г. — окончила исторический факультет Казанского государственного университета.
2001 г. — окончила Институт повышения квалификации работников образования.
2006 г. — окончила Академию стандартизации, метрологии и сертификации.
Трудовая деятельность
1977-1979 гг. — директор городского парка культуры и отдыха, г. Альметьевск.
1979-1983 гг. — председатель профкома Альметьевского техникума советской торговли.
1983-1985 гг. — организатор внеклассной работы Нижнемакталинской школы №1.
1985-1987 гг. — учитель истории в Нижнемакталинской средней школе №2.
1987-1989 гг. — методист гороно г. Альметьевска.
1989-1991 гг. — инспектор гороно г. Альметьевска.
1991-2005 гг. — заместитель директора татарской гимназии, г. Альметьевск.
С 2007 г. — директор государственного автономного учреждения культуры РТ «Альметьевский татарский государственный драматический театр».
Заслуженный учитель РТ (2001 г.).
Заслуженный работник культуры РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. Ленина, 37
- Телефон: (8553) 45-46-99
- Email: dramteatr-52@mail.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020