Кабмин вводит новый механизм регулирования цен на жизненно необходимые препараты

Правительство России вводит новый механизм по регулированию цен на жизненно необходимые лекарства. Эта мера водится для улучшения доступа населения к жизненно важным препаратам. Подразумевается, что она сможет учесть интересы производителей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.



По его словам, проблема отсутствия отдельных лекарств в аптеках из перечня жизненно необходимых препаратов наблюдается в последнее время в некоторых регионах. Цена на такие препараты не должна быть завышенной, при этом нельзя позволить производителям работать в убыток.

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«Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход», — приводит слова Мишустина ТАСС. — «При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат так же подешевел и в России», — заметил премьер.

Напомним, «Реальное время» публиковало материал о том, как сбой в системе маркировки вызвал коллапс на фармрынке в России.