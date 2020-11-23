Татарстан занял 39-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат

Татарстан занял 39-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, составленном «РИА Новости». В республике доля работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц составляет 2,9%.

Меньше 15 тыс. в месяц получают 10,2% работников.

Лидерами стали Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Магаданская и Сахалинская области, где каждый пятый зарабатывает больше 100 тыс. в месяц.

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Сегодня также стало известно, что Татарстан занял предпоследнее место в рейтинге социального благополучия среди российских регионов. Его подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.