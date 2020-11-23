Татарстан занял предпоследнее место в рейтинге социального благополучия

Татарстан занял предпоследнее место в рейтинге социального благополучия среди российских регионов. Его подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Среднемесячный доход в республике составляет 38 034 рубля, а потребительская корзина стоит 14 415 рублей 90 копеек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь по состоянию на 1 сентября текущего года среднемесячная зарплата равнялась 100 890 руб. при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек. Второе место — у Сахалина. В этом регионе средняя зарплата находится на уровне 86 833 рублей при стоимости региональной потребительской корзины в 20 298 рублей 80 копеек. Тройку лидеров по социальному благополучию замкнул Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата — в 89 141 рубль, а потребительская корзина стоит 20 923 рубля, пишет «Интерфакс».

Последнее, 25-е место досталось Свердловской области. В этом регионе среднемесячная зарплата равна 41 199 рублям, а потребительская корзина обходится в 15 697 рублей. Татарстану досталось 24-е место.

Татьяна Леухина