Кэнаан и Смит включены в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую сборную прошедшей игровой недели.

В число лучших игроков вошли два представителя УНИКСа — Айзея Кэнаан и Джамар Смит. Также в пятерку включены Джордан Кроуфорд и Алан Уильямс (оба — «Локомотив-Кубань»), а также Никола Милутинов из ЦСКА.

Символическая пятерка недели · All-VTB League Team of the Week:



@SiP03, UNICS

@Jamar_Smith309, UNICS

@jcraw55, Lokomotiv-Kuban

Nikola Milutinov, CSKA

@alantwilliams, Lokomotiv-Kuban



Кто был лучшим игроком этой недели? · Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/zj8JX2Y8Hi