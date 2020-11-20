Прифтис выиграл у «Бурга» в излюбленном стиле: закошмарил обороной в третьей четверти

Итоги двухматчевого турне УНИКСа в Кубке Европы

Ночная победа не решает всех проблем УНИКСа, но проигрывать игру во Франции казанцы не имели права. Перенесенный из-за коронавирусного карантина в «Бурге» матч носил принципиальный характер после провала казанцев в Сербии, где «Партизан» забросал команду Димитриса Прифтиса трехочковыми. На этот же раз все обошлось, и УНИКС сумел добиться победы. О том, чего не хватает Прифтису и его подопечным в Кубке Европы, — в материале «Реального времени».

Стартовая пятерка у Прифтиса почти готова

«Первую четверть я бы хотел забыть или запомнить как урок», — так говорил наставник УНИКСа после победы над турецким «Бахчешехиром», где казанцы уступили в стартовой четверти «-15». Команда сделала выводы и в двух других матчах Кубка Европы включалась уже с первых минут.

Димитрис Прифтис уже давно определился со стартовым костяком и лишь иногда вносит изменения в одну-единственную позицию, тасуя Брауна с Уайтом. С «Бургом» казанцы вышли той же стартовой пятеркой, что допустила недоразумение в Турции. И это говорит лишь о готовности тренерского штаба УНИКСа искать проблемы в действиях команды, а не в персоналиях.

На этот раз соперник не смог воспользоваться своими шансами, и первая четверть осталась за «зелеными». Причем гости выиграли по всем показателям, в том числе в подборах, где они чаще проваливаются, чем идут вровень с противником.

Димитрис Прифтис уже давно определился со стартовым костяком и лишь иногда вносит изменения в одну-единственную позицию, тасуя Брауна с Уайтом. Фото: vk.com/unicsbasket

Успех соперника — перекрыть воздух Кэнаану и Смиту

После перерыва казанцы проснулись и, совершив рывок — 13:1, впервые в матче повели +12. Но главное, несколько «трешек» забил Кэнаан. Благодаря его попаданиям УНИКС оторвался на комфортную разницу.

Эти ударные 3—5 минут в итоге сделали результат матча. Правда, в заключительной четверти баскетболисты «Бурга» устроили погоню, и забей они легкие трехочковые броски, еще неизвестно, чем бы закончилась эта игра.

Вот уже который раз подряд у казанцев возникают серьезные проблемы, когда соперник включает прессинг на всю катушку. Кэнаан и Смит на двоих раздали 13 ассистов, что говорит скорее о слабости обороны французов. Тот же Айзея в игре с «Партизаном» был закрыт наглухо, а с турками записал в свой актив всего один результативный пас. Сама игра, кстати, началась с атаки УНИКСа, в которой они «успешно» мяч потеряли из-за плотной опеки соперника.

Прифтис одержал победу в излюбленном стиле

При этом в матче с «Бургом» казанцы потеряли мяч лишь 9 раз, совершив при этом 7 перехватов (то есть минус 2). У соперника по итогам встречи было 4 перехвата и аж 15 потерь (то есть минус 11). Получается, что УНИКС имел на 9 владений больше, чем и воспользовался в третьей четверти. Казанцы умело перекрыли воздух лидеру французов Анджушичу, который за игру набрал лишь 7 очков и отметился 4 потерями.

.@unicsbasket , Isaiah Canaan feeds Jordan Morgan for a fantastic fast break slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/OD7bSH5SYz — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 19, 2020

Хорошая игра в защите принесла победу УНИКСу, но в последние два сезона такое происходит с командой Прифтиса гораздо реже, чем в сезоне-2018/19. Греческий специалист отчего-то отошел от своей философии, в которой главное внимание уделяется игре в обороне. Всего лишь за сезон казанцы начали пропускать в Единой лиге ВТБ в среднем на 10 очков больше (84.8 против 74.8).

В нынешнем розыгрыше Кубка Европы подопечные Прифтиса сумели провести на достойном уровне лишь две игры — дома с «Партизаном» и в гостях с «Бахчешехиром». И в обеих соперник бросал больше 20 трехочковых — казанцев спасло лишь чудо, точнее проблемы с реализацией этих бросков.

УНИКСу не хватает мощного центрового

Кроме розыгрыша мяча у УНИКСа закономерно возникают сложности с борьбой под щитом. Нет, по количеству подборов у команды все в порядке. Дело в другом: в составе казанцев просто нет игрока, который мог бы побороться в силовом стиле. В матче с «Бургом» Морган, Браун и Уайт отскакивали от соперника, когда тот же Омич (2,16 м) лез под кольцо.

Также безумно бесят промахи «больших» казанской команды в элементарных ситуациях. Иногда кажется, Уайт и Браун будто соревнуются друг с другом по количеству запоротых бросков из-под кольца. Браун, к слову, с «Бургом» попал лишь один двухочковый из семи, и большинство из них бросались во вполне безобидных ситуациях.

Под чужим щитом казанцы стабильно забирают за игру 7-8 подборов, только вот очки вторым темпом они почти не набирают. Удивительно, но в игре с «Бургом» гости сумели лишь дважды довести дело до результативного броска, тогда как у соперника их накопилось 6.

Как бы там ни было, вот уже который сезон в УНИКСе все решает лишь один игрок — сейчас это Смит. Этой ночью Прифтис не имел права проигрывать; вылетать в групповом раунде в год 30-летия клуба — позор. И кому как не капитану включаться в такой ситуации, когда спасение находится буквально в руках игроков.