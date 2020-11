Прифтис выиграл у «Бурга» в излюбленном стиле: закошмарил обороной в третьей четверти

«Первую четверть я бы хотел забыть или запомнить как урок», — так говорил наставник УНИКСа после победы над турецким «Бахчешехиром», где казанцы уступили в стартовой четверти «-15». Команда сделала выводы и в двух других матчах Кубка Европы включалась уже с первых минут.

Димитрис Прифтис уже давно определился со стартовым костяком и лишь иногда вносит изменения в одну-единственную позицию, тасуя Брауна с Уайтом. С «Бургом» казанцы вышли той же стартовой пятеркой, что допустила недоразумение в Турции. И это говорит лишь о готовности тренерского штаба УНИКСа искать проблемы в действиях команды, а не в персоналиях.

На этот раз соперник не смог воспользоваться своими шансами, и первая четверть осталась за «зелеными». Причем гости выиграли по всем показателям, в том числе в подборах, где они чаще проваливаются, чем идут вровень с противником.

После перерыва казанцы проснулись и, совершив рывок — 13:1, впервые в матче повели +12. Но главное, несколько «трешек» забил Кэнаан. Благодаря его попаданиям УНИКС оторвался на комфортную разницу.

Эти ударные 3—5 минут в итоге сделали результат матча. Правда, в заключительной четверти баскетболисты «Бурга» устроили погоню, и забей они легкие трехочковые броски, еще неизвестно, чем бы закончилась эта игра.

Вот уже который раз подряд у казанцев возникают серьезные проблемы, когда соперник включает прессинг на всю катушку. Кэнаан и Смит на двоих раздали 13 ассистов, что говорит скорее о слабости обороны французов. Тот же Айзея в игре с «Партизаном» был закрыт наглухо, а с турками записал в свой актив всего один результативный пас. Сама игра, кстати, началась с атаки УНИКСа, в которой они «успешно» мяч потеряли из-за плотной опеки соперника.

