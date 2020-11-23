Тренер «Ак Барса»: «Авангард» — системная команда, мы надеемся победить»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился мнением о сегодняшнем матче казанского клуба против «Авангарда» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, в команде надеются одержать победу над омичами.

Сегодня у нас большая игра, серьезный соперник. «Авангард» — быстрая, системная, хорошо обученная команда. Мы надеемся победить. Качественная игра, уверенность, командный дух — те факторы, которые будут определяющими», — сказал Перов.

Он также ответил на вопрос о дополнительной мотивации соперника из-за того, что встреча будет посвящена 70-летию омского хоккея.

«Мы не обращаем внимания на это. Нам нужно концентрироваться на своей игре, на самоотдаче», — приводит слова Перова пресс-служба клуба.

Встреча между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится сегодня, 23 ноября. Начало матча — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, ранее матч был перенесен в Москву из-за ограничений в Подмосковье, связанных с распространением коронавируса.