К поселку Детский Санаторий в Верхнеуслонском районе РТ построят новую подъездную дорогу за 138 млн рублей

К поселку Детский Санаторий в Верхнеуслонском районе Татарстана построят новую подъездную дорогу. На это из бюджета РТ выделено 138,7 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Заявки можно подать по 26 ноября, аукцион пройдет в тот же день.

Будущая подъездная дорога должна будет соединить участок М-7, Введенско-Слободское с.п. и пос. Детский Санаторий. Согласно официальному проекту, основные строительные мероприятия должны завершиться 20 декабря 2021 года.

Сейчас подъездная грунтовая дорога протяженностью 4,3 км к поселку Детский Санаторий проходит в Введенско-Слободском с.п.