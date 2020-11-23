Бутырская: «Туктамышева пример для подражания, на нее должны равняться»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Москве, где фигуристка одержала победу в женском одиночном катании.



«Впечатления от выступления Туктамышевой потрясающие. Лиза готова кататься на таком уровне стабильно. Она чувствует себя отлично, находится в хорошей форме. Лиза, наша Лиза! На нее должны сейчас равняться, она пример для подражания. Уверена, к чемпионату Европы и мира она поставит четверной», — сказала Бутырская.

Мария Бутырская. Фото: mariabutyrskaya.ru

Подробнее об этапе Гран-при России и победе Туктамышевой над Аленой Косторной можно почитать в материале «Реального времени».