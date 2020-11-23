Мэр Челнов поставил под сомнение профпригодность глав учреждений, где нашли нарушения эпидрежима

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал руководителей муниципальных организаций и вузов, где не соблюдают противоэпидемические меры.

«Давайте посмотрим на их профессиональную пригодность. Могут ли они вообще руководить? Видимо, не могут, видимо, трудно. Давайте мы эту трудную миссию им облегчим, если не могут элементарные вещи организовать, будучи руководителями. Это касается и руководителя «Горсвета». Порядка нет. Это касается и вузов», — цитирует его Chelny-biz.ru.



Сегодня на совещании Роспотребнадзор доложил, что нашел нарушения в челнинских филиалах КФУ, ТИСБИ и КИУ. Помимо вузов, нарушения также нашли в концертном зале имени Сары Садыковой и МУП «Горсвет».

