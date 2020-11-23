Роспотребнадзор нашел нарушения в челнинских филиалах КФУ, ТИСБИ и КИУ

В трех вузах Набережных Челнов нашли нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Об этом на совещании в мэрии рассказала и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина. Речь идет о трех филиалах казанских вузов.



Так, в филиале Казанского инновационного университета (КИУ) нет условий для обработки рук, не соблюдается социальная дистанция, студентам не разъяснены правила применения масок. Их учащиеся и персонал покупают сами.

В филиале Казанского федерального университета (КФУ) нет входного фильтра студентов и антисептиков для обработки рук, не проводится проверка эффективности работы вентиляционных систем, часть аудиторий не оборудована бактерицидными облучателями.

Еще одним нарушителем оказался филиал университета управления ТИСБИ, где, по утверждению челнинского Роспотребнадзора, не проводится обеззараживание воздуха в медкабинете и бухгалтерии, нет разметки для соблюдения социальной дистанции и т. д.

На должностных лиц составили протоколы об административных нарушениях, сообщает Chelny-biz.ru.

В прошлую пятницу замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о начале проверки вузов. На тот момент специалисты проверили 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Всего выявили пять вузов-нарушителей, Авдонина не стала называть их.