Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном
Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, сообщает пресс-служба президента РТ.
Церемония прощания с митрополитом проходит в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября. Его похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря.
Онлайн-трансляцию церемонии прощания с митрополитом Феофаном можно посмотреть на сайте «Реального времени».
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