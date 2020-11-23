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Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном

09:46, 23.11.2020
Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев простился с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Церемония прощания с митрополитом проходит в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября. Его похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Онлайн-трансляцию церемонии прощания с митрополитом Феофаном можно посмотреть на сайте «Реального времени».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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