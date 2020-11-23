23 ноя 2020

Онлайн-трансляция: церемония прощания с митрополитом Феофаном в Казани

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Онлайн-трансляция: в Казани прощаются с митрополитом Феофаном (видео ТНВ)

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