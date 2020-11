Медведев стал победителем Итогового турнира ATP — 2020 по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира АТР — 2020 по теннису.

Россиянин проиграл в первом сете и едва не упустил победу во втором, но смог собраться и в итоге победил соперника.

Медведев стал вторым чемпионом ATP Finals из России. В последний раз этот титул выигрывал Николай Давыденко в 2009 году.

По пути в финал Медведев одолел всех трех представителей топ-3 общего рейтинга АТР, обыграв Новака Джоковича (1 номер), Рафаэля Надаля (2) и Доминика Тима (3).

Даниил Медведев (Россия) — Доминик Тим (Австрия) — 4:6, 7:6, 6:4.

MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!



@DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion pic.twitter.com/B6VtaUKJfr