Экс-глава ПИЗО Менделеевска не оспаривал свой приговор

В Татарстане вступил в силу приговор по делу об уводе земельных участков у Камы в 30 раз дешевле кадастровой цены. Из четырех осужденных, включая бывшего главу ПИЗО Менделеевского района, отмены приговора требовала лишь одна, но Верховный суд РТ ей отказал, передает журналист «Реального времени».



«Прошу меня оправдать, так как данного преступления я не совершала», — просила бывший кадастровый инженер Гульнара Хабибрахманова на заседании апелляционной инстанции. Ее защитники также настаивали на отмене приговора.

Верховный суд РТ посчитал нужным лишь уточнить в приговоре Менделеевского горсуда название населенного пункта, где осужденная приобретала земельный участок, — «Новый Кокшан» вместо «Старый Кокшан». В остальной части итоговое решение горсуда оставлено без изменений.

Напомним, этим приговором ранее была полностью оправдана владелица агентства недвижимости Галия Ахметгареева. Еще четверо фигурантов дела получили условные сроки. Самый большой — бывший глава Палаты имущественных и земельных отношений района Юрий Никитин, его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Адвокат Хабибрахмановой Юрий Васильев сообщил «Реальному времени», что продолжит оспаривать приговор в кассационной инстанции.

