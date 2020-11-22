В Уфе могут снять с постамента памятник Салавату Юлаеву

В Уфе памятник Салавату Юлаеву могут на время снять с его привычного места. Власти республики готовятся провести капитальный ремонт монумента.

«Это предложение проектной организации, а не готовое решение. Просто для проведения комплекса реставрационных работ в полноценном объёме, возможно, другого пути нет», — передает РБК слова начальника Башкультнаследия Олега Полстовалова.

Он добавил, что если такой вариант будет одобрен, то Салавата Юлаева снимут с постамента не раньше весны 2021 года.

Мэрия Уфы в сентябре заключила муниципальный контракт для проведения проектно-изыскательских работ по капремонту памятника Салавату Юлаеву.

Напомним, что в Казани уже сняли с постамента памятник Ленину, установленный на площади Свободы. Пока монумент также отправили на очистку при проведении капремонта.