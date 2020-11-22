Шатов выведет «Рубин» в качестве капитана на матч с «Ростовом»

Тренерский штабы «Рубина» и «Ростова» определились со стартовыми составами на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В составе казанского клуба отсутствуют сразу несколько лидеров команды. В том числе, сдавшие положительные тесты на коронавирус Кварацхелия, Хван Ин Бом и Старфельт. Также в заявку на игру не попали Уремович, Игнатьев и Деспотович.

Вместо них на поле с первых минут выйдут Зотов, Тарасов и Зуев. При этом в стартовом составе «Рубина» нет чистого форварда.

Фото: https://vk.com/fcrk

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Павловец, Алеесами, Байрамян, Еременко, Тугарев, Норманн, Хашимото, Полоз.