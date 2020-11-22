В МЧС предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане завтра ожидается метель и сильный южный ветер порывами до 15 м/с. Прогноз ухудшения погоды составлен начиная с 06.00 до 18.00 23 ноября.

В республиканском управлении МЧС рекомендовали не выходить без необходимости из дома, укрываться в зданиях и подземных переходах от ветра и держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Также при метели советуют закрыть окна и двери, а также чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стоит включить радио или телевизор, чтобы отслеживать важную информацию. Во время сильной метели желательно не выходить из зданий.