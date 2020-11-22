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Прокуратура Татарстана проверит пожарную безопасность в казанской колонии

16:27, 22.11.2020
Прокуратура Татарстана проверит пожарную безопасность в казанской колонии
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В Казани прокуратура организует проверку по факту пожара в казанской колонии №19. В первую очередь планируется проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

На место уже выехал и.о. Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ильдар Набиуллин.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня днем в колонии №19 загорелась крыша столовой. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Происшествия Татарстан
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