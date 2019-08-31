ВОЗ предупредила о вспышке заболеваемости корью в Европе

Всемирная организация здравоохранения предупредила о вспышке заболеваемости корью в Европе. В первом полугодии 2019 года в регионе зафиксировано двукратное увеличение случаев заражения по сравнению с таким же периодом 2018 года (90 000 и 44 175 соответственно).

С начала 2018 года по 30 июня 2019 в 49 из 53 европейских стран зарегистрировано более 174 тыс. случаев заболевания корью, из них 100 — со смертельным исходом.

Всплеск заболеваемости наблюдается в Албании, Чешской республике, Греции и Великобритании. Эти страны стали в один ряд к 12 другим странам (Франция, Германия, Польша, Румыния, Россия и пр.), где эта болезнь является «эндемической», то есть характерной для данной местности, говорится в ситуационном отчете Всемирной организации здравоохранения.

«Мы отступаем; мы на неправильном пути», — сказала на пресс-конференции доктор Кейт О'Брайен, директор департамента иммунизации ВОЗ.

На снижение уровня вакцинации во многих развитых странах повлияло растущее среди населения движение, пропагандирующее скептицизм в отношении вакцины — главным образом, из-за убеждения, что она может вызвать аутизм у детей. В результате прививки против кори не везде стали обязательными. Между тем болезнь предотвратима, а вакцина, предлагаемая детям, является чрезвычайно безопасной и эффективной, говорят медицинские эксперты.

Тем временем Роспотребнадзор РФ обратился к родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года. Перед поступлением в школу и в школьные годы помимо прививки от кори рекомендуется делать также вакцинацию от коклюша, столбняка, дифтерии, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.