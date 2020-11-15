В Татарстане 85 и 87 детских садов полностью готовы после капитального ремонта

В Татарстане 85 и 87 детских садов полностью готовы после капитального ремонта. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин:

«По программе капремонта детских садов осталось завершить работы только по 2 объектам. Всего в программу включены 87 детских садов».

Продолжаются работы по капремонту в многоквартирных домах. Сейчас работы завершены на 765 объектах, из которых 424 уже приняты Госжилинспекцией.

Фото: kzn.ru

Про программе капремонта объектов социально-культурной сферы завершены работы на 37 объектах культурного назначения, 21 спортивном объекте, восьми образовательных учреждений отрасли культуры, семи детских лагерей и пяти молодёжных центров.

Также по четырем программам ведется капремонт на 478 объектах в отрасли «Образование». В отрасли «Здравоохранение» ремонт запланирован на 23 объектах по двум действующим программам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане не будут снижать финансирование капремонта в 2021 году.

