Директор КГМА: ежегодно в Татарстане повышают квалификацию около 50% врачей

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Около половины из 18 тысяч врачей Татарстана проходят курсы повышения квалификации, сообщил врач-онколог, директор Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Рустем Хасанов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».



Многие студенты обучаются за счет средств из бюджета, основная часть остается работать в республике. Переподготовка на другую специальность занимает четыре месяца.

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«Мы учим в ординатуре почти 400 человек в течение двух лет. Мы учим в аспирантуре. Переподготовка и повышение квалификации — более 10 тысяч врачей в год», — сказал Хасанов.