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Додон назвал слова Санду о Приднестровье ошибкой

07:13, 21.11.2020
Додон назвал слова Санду о Приднестровье ошибкой
Фото: commons.wikimedia.org

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал ошибкой слова победившей на президентских выборах Майи Санду о Приднестровье.

«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешенный. В стране где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка», — приводит слова Додона телеканал NTV Moldova.

Фото: kremlin.ru

В интервью «Европейской правде» Санду выразила надежду, что конфликт в Приднестровье разрешится и российские миротворцы будут выведены. Политик подчеркнула, что решение по этому вопросу должно быть мирным.

Ранее сообщалось, что Додон оспорит в суде победу Санду на выборах президента Молдавии.

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