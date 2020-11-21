Додон назвал слова Санду о Приднестровье ошибкой

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал ошибкой слова победившей на президентских выборах Майи Санду о Приднестровье.



«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у нас есть приднестровский конфликт нерешенный. В стране где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка», — приводит слова Додона телеканал NTV Moldova.

Фото: kremlin.ru

В интервью «Европейской правде» Санду выразила надежду, что конфликт в Приднестровье разрешится и российские миротворцы будут выведены. Политик подчеркнула, что решение по этому вопросу должно быть мирным.

Ранее сообщалось, что Додон оспорит в суде победу Санду на выборах президента Молдавии.