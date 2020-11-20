В Казани прошла акция за сохранение Конституционного суда Татарстана

Фото: предоставлено Фаритом Закиевым

В Казани прошел одиночный пикет за сохранение Конституционного суда Татарстана. Его провел председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев.

Пикет прошел на улице Баумана. Активист вышел с плакатами «Ликвидация Конституционного суда Татарстана — уничтожение государственности» и с призывом к депутатам Госсовета РТ защитить Конституционный суд.

«Если нет Конституционного суда, то нет Конституции. А если нет Конституции, то нет государственности. Это очень серьезный шаг: у татар, чуваш и других народов есть право на самоопределение, но нет права на государственность? Они хотят разрушить федерацию!», — прокомментировал «Реальному времени» активист Фарит Закиев.



Ранее Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что решение об упразднении Конституционных судов в регионах уже принято. У республики есть время до 2023 года, чтобы эту работу завершить.



Ольга Плешкова