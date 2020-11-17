Госдума одобрила упразднение Конституционных судов в российских регионах

Госдума РФ одобрила во втором чтении поправки к закону «О судебной системе». Так, в регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Закон должен вступить в силу через 10 дней с момента опубликования. После этого региональные конституционные и уставные суды не должны принимать новые дела к производству.

Фото: ks.tatarstan.ru

Закончить рассмотрение этих дел они должны к моменту своего упразднения. Точную дату каждый регион установит сам, главное, чтобы это было не позднее 1 января 2023 года.

Действующие судьи на момент ликвидации суда сохранят гарантии, в том числе материальные и социальные, пишет «Интерфакс».

Сейчас регионы имеют право создавать Конституционные и уставные суды. Они проверяют региональные и местные законы и другие нормативные правовые акты на соответствие местной конституции или уставу, а также толкуют их.

Такие суды есть в Татарстане, Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Башкирии.