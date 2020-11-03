Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани

В Казани отремонтирован участок улицы улице Патриса Лумумбы протяженностью 1,3 км. Рабочие уложили асфальт на проезжей части и на тротуаре.

На дороге площадь нового асфальта составила почти 13 тыс. кв. м, отчитались в Миндортрансе РТ. Отремонтированы тротуары на площади 1 016 кв. м.

У дороги уложили бордюр протяженностью 780 погонных метров. Еще 170 погонных метров бордюра заменили вдоль газонов.

Отмечается, что дорожники установили 122 дорожных знака и пешеходные ограждения, которые вызывают негодование у урбанистов. Кроме того, они обустроили пандусы «на всем протяжении обновленного участка».

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Аблаева

Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нацпроекту в Казанской агломерации должны быть отремонтированы 27 объектов, из них девять — в Казани.

Напомним, именно в этом районе уже зимой откроется новое здание Советского райсуда Казани. Сегодня «Реальное время» рассказало, когда ожидается переезд одного из самых загруженных судов города.