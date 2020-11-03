Миндортранс Татарстана отчитался о ремонте участка дороги на улице Патриса Лумумбы в Казани
В Казани отремонтирован участок улицы улице Патриса Лумумбы протяженностью 1,3 км. Рабочие уложили асфальт на проезжей части и на тротуаре.
На дороге площадь нового асфальта составила почти 13 тыс. кв. м, отчитались в Миндортрансе РТ. Отремонтированы тротуары на площади 1 016 кв. м.
У дороги уложили бордюр протяженностью 780 погонных метров. Еще 170 погонных метров бордюра заменили вдоль газонов.
Отмечается, что дорожники установили 122 дорожных знака и пешеходные ограждения, которые вызывают негодование у урбанистов. Кроме того, они обустроили пандусы «на всем протяжении обновленного участка».
Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нацпроекту в Казанской агломерации должны быть отремонтированы 27 объектов, из них девять — в Казани.
Напомним, именно в этом районе уже зимой откроется новое здание Советского райсуда Казани. Сегодня «Реальное время» рассказало, когда ожидается переезд одного из самых загруженных судов города.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым