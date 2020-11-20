За три дня в Казани вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед

Фото: Денис Гордийко

За три дня в Управлении гражданской защиты исполкома вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

В Казани работают четыре профилактические группы, которые следят за безопасностью на реке Казанке в период ледостава. Сейчас толщина льда на Казанке составляет 6 см, что недостаточно: безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см, для сооружения катка — 12 см и более.

Фото: realnoevremya.ru

За три дня при профилактических мероприятиях роздано более 100 памяток, вынесено пять предписаний.



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Ольга Плешкова