Новости общества

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За три дня в Казани вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед

18:25, 20.11.2020
За три дня в Казани вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед
Фото: Денис Гордийко

За три дня в Управлении гражданской защиты исполкома вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

В Казани работают четыре профилактические группы, которые следят за безопасностью на реке Казанке в период ледостава. Сейчас толщина льда на Казанке составляет 6 см, что недостаточно: безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см, для сооружения катка — 12 см и более.

Фото: realnoevremya.ru

За три дня при профилактических мероприятиях роздано более 100 памяток, вынесено пять предписаний.

Ранее в Татарстане оштрафовали 16 рыбаков за выход на тонкий лед.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем