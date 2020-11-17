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Путин считает важным объединить усилия по производству вакцины от коронавируса

14:45, 17.11.2020
Путин считает важным объединить усилия по производству вакцины от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия разных стран по производству российской вакцины от коронавируса.

Сейчас основная сложность состоит в осуществлении массового производства.

kremlin.ru

«Это тот вопрос, перед решением которого мы стоим. И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — цитирует Путина RT.

По словам главы государства, производство российской вакцины должно быть развернуто в Китае и Индии.

Ранее аналитики Citigroup спрогнозировали падение доллара на 20% при распространении вакцин от коронавируса.

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