Американский разыгрывающий Джордан Теодор вернулся в УНИКС

УНИКС на официальном сайте объявил о возвращении в клуб разыгрывающего Джордана Теодора. С игроком подписан контракт до конца сезона-2020/21.

Американец уже выступал в составе УНИКСа в прошлом сезоне и в рамках Единой лиги ВТБ в среднем набирал 10,3 очка, 4,5 подбора и 7 результативных передач. В Кубке Европы — 8,7 очка, 2,2 подбора и 4,8 результативные передачи.

Он вернулся!



БК УНИКС подписал соглашение до конца сезона с разыгрывающим Джорданом Теодором, который покинул наш клуб в это межсезонье по истечению контракта pic.twitter.com/fYgGYwCXoj — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) November 20, 2020

После окончания контракта с лета он находился без игровой практики.

Сейчас в УНИКСе на месте разыгрывающего играют три баскетболиста — Айзея Кэнаан, Нэйт Уолтерс и Павел Сергеев.

Напомним, во время «коронавирусной» паузы Теодор стал победителем баскетбольного кибертурнира Pro Cup по NBA 2K20, организованного Единой лигой ВТБ.