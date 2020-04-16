Баскетболист УНИКСа Теодор стал чемпионом кибертурнира Pro Cup

Разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор стал победителем баскетбольного кибертурнира Pro Cup по NBA 2K20, организованного Единой лигой ВТБ.

В финальном матче Теодор, играя с командой «Лейкерс», победил представителя «Локомотива-Кубань» Сергея Долинина, выступавшего за «Даллас».

Отметим, что баскетболист УНИКСа прошел весь турнир без поражений, одержав три победы на групповом этапе и ни разу не уступив по ходу матчей на выбывание.

Ранее Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.