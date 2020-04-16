Баскетболист УНИКСа Теодор стал чемпионом кибертурнира Pro Cup
Разыгрывающий УНИКСа Джордан Теодор стал победителем баскетбольного кибертурнира Pro Cup по NBA 2K20, организованного Единой лигой ВТБ.
В финальном матче Теодор, играя с командой «Лейкерс», победил представителя «Локомотива-Кубань» Сергея Долинина, выступавшего за «Даллас».
Отметим, что баскетболист УНИКСа прошел весь турнир без поражений, одержав три победы на групповом этапе и ни разу не уступив по ходу матчей на выбывание.
Ранее Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.СпортБаскетбол Татарстан
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