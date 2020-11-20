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В Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19

11:00, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сути в Татарстане выявили 67 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 556 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Суточный прирост держится на уровне 0,7%. Средненедельный показатель такой же. Под наблюдением остаются 1 380 контактных больных.

За сутки в Татарстане выздоровело 55 человека, всего с начала пандемии — 8 373 человека.

ОбществоМедицина Татарстан
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