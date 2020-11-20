В Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19

За последние сути в Татарстане выявили 67 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 556 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Суточный прирост держится на уровне 0,7%. Средненедельный показатель такой же. Под наблюдением остаются 1 380 контактных больных.

За сутки в Татарстане выздоровело 55 человека, всего с начала пандемии — 8 373 человека.